路透基点：会德丰地产两笔贷款案共计欲筹资12亿美元--RLPC

路透香港9月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，香港地产开发商会德丰地产正通过两笔贷款案筹资12亿美元，作为在何文田和将军澳新地块开发资金。

该公司甫为何文田地块向银行邀贷一笔4.80亿美元的五年期贷款，该地块耗资约38亿港元(4.90亿美元)。

同时，公司也在和银行讨论另一笔为将军澳地块的融资案，贷款最高7.17亿美元。会德丰地产曾表示将投资80亿港元。

为将军澳开发融资的四年期贷款案，包括至多2.37亿美元的A部分和4.8亿美元的B部分。A部分贷款规模设定基于项目价值的50%。

消息人士称，会德丰寻求何文田融资案的综合收益为低于160个基点，将军澳融资案约为150个基点。

消息人士说，目前为止，价格约为150基点的将军澳融资案市场反应不热烈。

这两笔建设贷款案的贷款估值比均为60%，且均有担保。

最近的有关新地块开发的房地产企业贷款案包括，丽新发展有限公司5月获得21.2亿港元四年期贷款，这笔贷款也用于将军澳的一个项目，综合收益为200个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。丽新发展称总投资额可能为60亿港元。

1月份，嘉里建设有限公司、信和置业有限公司和Manhattan Group签署64亿港元3.5年期俱乐部贷款，用于支持九肚的一个项目。综合收益从265个基点降至220个基点。(完)