更正-国际油市：布兰特原油守在115美元上方，静候美国非农就业数据

(更正：因原文有误，第一段应为“第四周上涨”，非“第二周”)

路透新加坡9月6日 - 布兰特原油周五守在每桶115美元上方，料将连续第四周上涨，因外界担忧，美国或对叙利亚动武可能波及中东并阻碍供应。

投资者也在关注周五稍晚出炉的美国非农就业数据，这可能有助于确定美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减其大规模刺激计划的时间表。

0448GMT，10月布兰特原油期货 微跌0.08美元，至每桶115.18美元。10月西德克萨斯中质油 下滑0.08美元至108.29美元，上日升1.14美元。

“美国就业报告出炉和叙利亚有进一步发展前，出现一些就美国原油-布兰特原油价差采取的市场操作。”Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa称。

在不到两个月的时间内，布兰特原油较美国原油价差从平价最高曾走阔至溢价9美元的6月初以来最高。

美国下周将就总统奥巴马所提对叙利亚发动导弹攻击的提案进行表决。

Hasegawa指出，纵使真的采取军事行动，但动荡扩散至其他中东国家、且导致供应受阻的机率不大，因此油价可能会下跌。

美联储将开始缩减刺激举措规模的预期，也可能抑制油价。因美联储若真开始退场，全球市场的流动性将收紧，美元料走升。

Hasegawa称，周五稍晚美国就业报告出炉前，布兰特原油料交投于112-117美元区间，美国原油则料在106-111美元区间。(完)

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