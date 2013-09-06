《中国大宗商品综述》国债期货稳健回归，料为期货市场注入“正能量”

**本周大宗商品其他新闻一览**

--贸易商和业内分析人士表示，在连创月度纪录高位后，中国大豆进口或将从8月起回落，但国内抛储的持续进行将令供应端保持宽松。

--中国发展研究中心农村经济研究部部长徐小青周四表示，中国将增加玉米进口至约2,000-3,000万吨，以弥补国内供给短缺，同时维持小麦和稻米的自给自足率。

--中国证监会副主席姜洋周四表示，中国下一步要继续加快推进原油期货市场建设，确保国债期货平稳上市和安全运行，并做好跨市场风险防范和监管执法。

--中国与土库曼斯坦周二签订天然气协议，从该国获得了更多天然气供应。土库曼斯坦是中亚最大的天然气生产国，而中国已经取代了俄罗斯成为该地区天然气最大的消费国。