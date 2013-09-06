表格：德国7月贸易顺差缩窄至145亿欧元

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透柏林9月6日 - 德国联邦统计局周五公布，德国7月经季节调整的贸易顺差为145亿欧元，6月修正为顺差158亿欧元。
德国7月未经季节调整出口较上年同期持平，进口较上年同期增长0.9。
德国7月经季节调整出口较上月减少1.1%，进口较上月增长0.5%。
以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
13年7月 13年6月 12年7月
贸易收支(经季节调整) 14.5 15.8 16.3
出口 90.3 91.2 92.6
出口变动(较上月，%) -1.1 +0.6 持平
进口 75.8 75.4 76.3
进口变动(较上月，%) +0.5 -1.0 +0.2 (完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
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