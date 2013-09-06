路透调查：日本第二季GDP料大幅上修，提高消费税调高的可能性

政府已将第二季GDP修正值，列为其决定是否按计划调高消费税的关键因素。当前计划是到明年4月把消费税率从5%提高到8%，到2015年10月进一步提高到10%。

如果GDP上修，将主要是反映财务省一项显示企业资本支出稳健增长的调查结果。决策者说，资本支出是评估经济复苏能否持续的关键。

路透调查显示，周四将出炉的7月核心机械订单预计将为上升2.4%；6月为下降2.7%。这将预示资本支出的进一步增长。

日本在2012年摆脱经济衰退，而且今年大部分时间的数据，都显示了首相刺激景气的政策和央行刺激政策带来的成效。

近来的数据尤其鼓舞人心，失业率处在约五年以来的低点，夏季奖金上升，而且核心消费者价格的上涨速度为近五年来最快。

日本央行周四上修了对经济的评估，称经济正在复苏，这是央行自2008年雷曼兄弟倒闭以来对于经济的最乐观看法。