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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 14:11 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美国非农就业报告出炉前，美债收益率上升

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* 美元/日圆下跌0.35%，欧元/日圆下滑0.26%，新西兰元/美元上涨0.36%，澳元/美元持平

* 美元/马币(林吉特)上涨0.67%，美元/印尼卢比升0.45%，美元/印度卢比则涨0.12%

* 美国10年期公债收益率高见3.007%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.06%，印度股指BSESN上涨0.32%

* 日股日经指数初步收低1.45%，因投资者在申奥决定出炉前了结获利，且美元/日圆一度低见99.69

* 将出炉数据包括：瑞士消费者物价指数(CPI)，英国、德国工业生产，美国、加拿大就业报告。(完)

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