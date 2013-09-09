《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(9月2日-6日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国国家主席习近平称，中国确实面临地方政府债务、部分行业产能过剩等困难，但这些问题都处于可控范围之内，中国有能力处理好。

--中国制造业正在逐步恢复活力,宏观经济先行指标--中国8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升，预示在一系列政策支持下，中国经济正呈现向好走势。

--汇丰(HSBC)/Markit联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI) 终值升至50.1，与初值一致并创下四个月最高位，亦是四个月来首次升回荣枯线上方，7月终值为47.7。

--中国国家统计局将2012年GDP增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。

--中国证券报引述权威人士称，农村集体建设用地所有权确权工作有望于11月前完成。在11月召开的中共十八届三中全会之后，土地制度改革有望得到进一步推进，但可能不会突破现有法律框架。 --汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。

--中国财政部部长楼继伟表示，目前，地方债基本规模是可控的，增量也在减缓，但的确有一些地方问题较大。

--在中国地方政府债务风险备受关注之时，此前受到媒体质疑有债务危机之忧的唐山市曹妃甸区政府称，这种担心是多余的。因仅工业区相关土地财政和出让等收入已远远高于目前的债务。

--中国国务院发展研究中心副主任张军扩表示，当前中国经济结构矛盾非常突出，不可能采取大力度的放松或刺激需求的政策，而且在这些结构矛盾没有根本改变之前，很难预期经济有一个比较健康的回升。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--近两年中资银行同业业务风头正劲，中国央行副行长胡晓炼为这一势头敲响警钟，她表示一些机构同业业务资产负债期限错配问题较突出，是造成流动性风险的隐患之一，快速增长的同业业务对货币政策的实施和金融风险的防范都带来了新的挑战。

--中国证监会副主席姜洋表示，中国下一步要继续加快推进原油期货市场建设，确保国债期货平稳上市和安全运行，并做好跨市场风险防范和监管执法。

--中国保监会副主席王祖继表示，当前和今后一个时期，将推动建立市场化的定价机制，改革的重点是寿险产品预定利率改革，主要内容是前端放开定价利率，后端管住准备金评估利率，推动准备金利率影响定价利率。

--据上海证券报报导，中国证监会有关房地产企业再融资的审核细则最快将在两三周内制订完成，数家房企上市公司已被监管层要求暂缓上报再融资方案，以等待相关细则出台。

--中国证监会发布“公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引”的正式文件，规定公募基金参与国债期货交易的门槛和持有合约价值上限等。

--时隔18年后，国债期货在中国重出山。首日上市交易的三个五年期国债期货合约早盘均小幅走高。尽管银行、保险等主要国债现券投资者初期缺席，但高涨的炒新热情仍令国债期货交投十分活跃。

--在赊账贸易中广为运用的保理业务正在获得越来越多的规范，上海证券报报导称，中国银监会日前针对银行保理业务发文，要求严格单保理融资业务准入，所有单保理融资要严格审核基础交易的真实性。

--中国银行间市场交易商协会首次专门针对簿记建档发行推出自律规范性文件，文件明确了簿记建档发行的基本原则和操作要求，以规范市场参与者的行为，指引自10月1日起开始实施。

--中国信贷资产证券化试点正在扩大。中国证券报引述权威人士称，监管层近期拟针对小微企业贷款，进一步扩大信贷资产证券化。标的资产规模，逾16万亿人民币。

--据上海证券报报导，至8月底，中国2,489家上市公司半年报出齐。这份“期中答卷”的成绩定格为“略有增幅”：全体上市公司营业收入同比增长8.54%至127,962亿元人民币，净利润同比增11.15%至11,428亿元，其中银行板块依旧是上市公司整体业绩的“定海神针”。

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--贸易商和业内分析人士表示，在连创月度纪录高位后，中国大豆进口或将从8月起回落，但国内抛储的持续进行将令供应端保持宽松。 --中国华为 高级副总裁兼董事陈黎芳表示，华为将不会收购黑莓等其他手机制造商，来扩大在智能手机领域的市场份额。

--中国最大房地产公司--万科 公告称，8月实现销售额152.8亿元人民币，前八个月累计销售金额达1,129.3亿元。按路透计算，当月和前八月分别同比增长35%和34%。