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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 14:21 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小涨，交易商观望美国就业报告

路透首尔9月6日 - 韩国韩元兑美元 周五小涨，自周四跌势中反弹，因在稍后美国发布8月非农就业报告前，美元走势稍事休整。

韩元兑美元 国内收盘报1,093.0，较周四收盘价1,098.4上涨0.5%。

韩元兑美元本周升值1.6%，连续第二周上升。

周五稍晚将公布美国非农就业数据，交易员不愿保留太多美元多仓过周末。据路透调查结果显示，分析师估计8月非农就业岗位增加了18万个。这高于7月的16.2万个。 (完)

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