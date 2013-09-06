韩国汇市：韩元兑美元小涨，交易商观望美国就业报告

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透首尔9月6日 - 韩国韩元兑美元 周五小涨，自周四跌势中反弹，因在稍后美国发布8月非农就业报告前，美元走势稍事休整。
韩元兑美元 国内收盘报1,093.0，较周四收盘价1,098.4上涨0.5%。
韩元兑美元本周升值1.6%，连续第二周上升。
周五稍晚将公布美国非农就业数据，交易员不愿保留太多美元多仓过周末。据路透调查结果显示，分析师估计8月非农就业岗位增加了18万个。这高于7月的16.2万个。 (完)
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