中国债市：资金价格低位徘徊IRS持稳，关注下周现券表现和经济数据

路透北京9月6日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周五没有太大波动。银行间市场资金价格徘徊在近期低位，此外今日市场焦点集中于国债期货首日上市表现，以致IRS交投略显清淡。

市场人士表示，近期现券市场疲势一直难有实质性扭转，这令IRS长端易上难下，所以后期机构对债券需求何时有本质性回暖值得关注。此外，8月经济和金融数据亦可能扰动市场。

“早盘一年期有点跌，下午又往上拉了一点，基本和昨天差不多4.09%，然后五年期在4.31%，也跟昨天差不多。今天应该市场都在关注国债期货吧，所以IRS成交不活跃，而且又是周五，...国债期货对IRS应该没有什么影响。”上海一银行交易员称。

时隔18年后国债期货在中国重装上阵，周五首日上市起步平稳，盘初在“尝鲜”资金的推动下交投较活跃，各合约定位稍高令期现货套利机会浮现，不过随后期价逐步修正，主力合约1312尾盘一度翻绿，套利空间渐被抹平。

对于下一阶段走势，他认为，不管IRS还是现券收益率都很难下来，一方面面对美国可能在9月退出QE(量化宽松政策)，中国并没有显示出要放松资金面的迹象，此外债券需求没有起色，也抑制IRS下行动力。

据路透调查结果显示，分析师估计美国8月非农就业岗位增加了18万个，这高于7月的16.2万个，失业率料持稳在四年半低点7.4%。美国雇主8月或增加聘雇，这将为美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚决定开始缩减购债铺平道路。

北京一银行交易员指出，即将公布的8月份的经济和金融数据是短期关注点，“7月份大家解读还是偏好一点，这个月两个PMI都不错，那是不是这个月的数据也还可以呢？”

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0788/4.1763 4.0400/4.1175 4.1750/4.2525 4.2675/4.3550 4.2922/4.5589

上日 4.1040/4.2060 4.0480/4.1300 4.1500/4.2380 4.2660/4.3560 4.2825/4.5725

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变化 -0.0252/-0.0297 -0.0080/-0.0125 +0.0250/+0.0145 +0.0015/-0.0010 +0.0097/-0.0136

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。