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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 14:56 BJT

全球金市：金价料连跌第二周，关注美国非农就业数据

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1370.13 3.14 +0.23 -18.18

现货银 23.15 0.00 +0.00 -23.55

现货铂金 1479.24 0.24 +0.02 -3.63

现货钯金 684.97 0.47 +0.07 -1.02

COMEX期金 1370.10 -2.90 -0.21 -18.24 12292

COMEX期银 23.22 -0.04 -0.17 -23.40 4739

汇率

欧元/美元 1.3124

美元/日圆 99.79

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王翔琼；审校 隋芬/张若琪)

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