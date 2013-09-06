全球金市：金价料连跌第二周，关注美国非农就业数据

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1370.13 3.14 +0.23 -18.18
现货银 23.15 0.00 +0.00 -23.55
现货铂金 1479.24 0.24 +0.02 -3.63
现货钯金 684.97 0.47 +0.07 -1.02
COMEX期金 1370.10 -2.90 -0.21 -18.24 12292
COMEX期银 23.22 -0.04 -0.17 -23.40 4739
汇率
欧元/美元 1.3124
美元/日圆 99.79
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王翔琼；审校 隋芬/张若琪)
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