电信产业：中国联通和中国电信下周将开售最新版iPhone

高端iPhone手机名为iPhone 5S，低端的名为5C。

中国联通和中国电信是苹果在中国的电信运营合作伙伴。中国目前是全球最大手机市场，用户超过10亿人。中国联通是中国第二大移动通讯运营商，中国电信名列第三，它们的用户总数为2.66亿人。

中国移动 是目前唯一没有签订iPhone销售合同的电信运营商，尽管市场有传言称，苹果和中国移动可能很快将达成协议。

苹果高端的5S手机可能支持名为TD-LTE的第四代(4G)技术，这或将铺设苹果与中国移动达成协议的道路。中国移动的用户数量是中国联通与中国电信用户总数的两倍多。

三大电信运营商的高层人士都拒绝发表评论。

在北京推出新产品数日后，苹果当前的这两家中国合作运营商均将接受预订。消息人士称，大概要用一周的时间这两家公司将把新iPhone交付到客户手中。

“苹果这么快在中国推出最新款手机是良好趋势，因目前其品牌吸引力正在下降，”Canalys分析师Nicole Peng称，“这是苹果重视中国消费者的一个信号。”(完)