《台湾金融市场一周展望》非农数据料令资金回流美元，台债标售变数大

* 非农数据公布前夕，国际美元走强美债殖利率弹升

* 亚洲国家汇市北强南弱，但须观察资金回流美元趋势

* 债市首当其冲，标债结果不确定因素大增

* 苹果周二将发布新款iphone手机，有利后续台湾电子股接棒

记者 高洁如

路透台北9月6日 - 在预示经济可能持续向好的美国非农就业数据公布前夕，国际资金已预先布局，推动国际美元指数 转强，美10年期公债殖利率弹升至近3.0%关卡。

若美国周五公布强劲的非农就业数据，将强化美联储在9月17-18日的会议后，宣布削减刺激政策的预期，这个影响仍在国际市场渐次发酵。各方认为，宽松政策的退场有助资金回流美国，对股市料是短空长多，但对债市有不利影响。

本周东北亚包括韩国及台湾，纷纷受惠热钱自东南亚退场后转进的资金行情，股汇双扬。但若下周国际资金持续回流美国，则不排除落入盘整；至于台债则受到美债殖利率走高带动，下周殖利率恐仍将测试高位。

凯基投顾总经理朱晏民说，〞经济在复苏，长线来看股市还是会上来。只不过，短线台湾政策先放了不少利多，现在大型股的成交降到低档，散户大举进场，股市已有点太热了。〞

他进一步表示，台湾金管会新任主委上任不久已着手推动活络股市方案，这有助拉抬股市，使原本应该回档稍做整理的台股 反得支撑。不过若是非农就业数据表现强劲，不排除资金回流美元力道更大，台湾股、汇市下周难脱向下盘整。

他并预估下周台股指数在7,800-8,200区间整理。而美国消费电子大厂苹果 下周二(10日)将发布新款手机，股价虽已先行反应，预料后续也有望带动台湾的相关厂商重拾主流态势。

台湾金管会周二宣布，将开放现股先买后卖当冲交易等活络股市方案，并乐观预期成交量将成长10%。

但元富投顾总经理刘坤锡却认为，台湾基本面缓慢复苏下，东北亚的韩、台股市已是国际资金就定位后的最终选择，预料对外资仍有一定的吸引力。

他也表示，在韩、台股市相对吸引力更大之下，台股下周仍然有希望持续保持高姿态整理，并碎步向上挑战8,300点关卡。

据路透调查结果显示，分析师估计美国8月非农就业岗位增加了18万个，这高于7月的16.2万个。失业率料持稳在四年半低点7.4%，因有更多的人寻找工作，这可以体现对就业市场的信心。这将为美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚决定开始缩减购债铺平道路。

**10年期公债标售见真章**

台债方面，在美指标10年公债殖利率逼近3%整数关卡下，台湾10年期公债102/10殖利率 本周持续探高，再破10年公债2008年金融海啸以来的高位。台债交易员认为，下周初台债殖利率将持续受非农数据、美债的走势牵动，但下半周10年券标债影响将扩大。

市场普遍预估，若美国就业数据不如或符合市场预期，下周美国10年期公债殖利率维持在2.8-3%盘整，推估下周台湾10年券102/10殖利率主要交投区间落在1.75-1.8%；若非农就业数据优于预期，下周美国10年期公债殖利率飙破3%，那102/10殖利率交投区间将来到1.8-1.9%，往另一波高点迈进。

新一期10年公债102/10期将在下周六(14日)标售，金额400亿台币，发行前交易的区间在1.71-1.7958%。

一位大型金融机构台债交易主管表示，面对台债殖利率区间持续垫高，目前台债仅能顺势而为，还不到孤注一掷的时候，毕竟很多寿险公司的中长期资金操作仍保守，现阶段只能且看且走。

〞但(殖利率)再上去就会有很多资金跳进来!”一位前述交易主管说。

债市交易员也指出，本次标售日期就落在美国FOMC利率会议(17-18日)之前，增添许多变数，将影响竞标意愿，且这次标售金额达400亿台币，不足额发行的风险大为提高，令市场酝酿殖利率飙高的预期浓厚。

“今年第三季以来，只要标债就是悲剧。”一位本地证券商交易主管说。

交易员也认为，10年券102/10期的空单量目前已扩大至70亿台币，若突破百亿的话，市场将酝酿轧空行情，将会压抑下半周殖利率弹幅，且中长线买盘也会逢高酌量进场，料下周102/10殖利率续扬力道有限。

**台币汇价不脱动态稳定**

而就在预期表现强劲的非农就业数据公布之前，国际美元又重拾强势。美元指数 周五持坚，接近七周高位，此前美国强劲的经济数据，强化了对即将出炉的就业报告可能促成美联储削减刺激的预期。

一位外商银汇市交易主管表示，外资在先前一波汇入后，还出现稍许的汇出。本周的台币一下子冲到29.700的整数关卡，是因为成交量降低之后，美元买盘挂得很稀疏，造成台币一路往上。

〞若美联储持续缩减宽松，国际资金回流美元的大趋势恐怕很难改变，〞她并预估，下周台币实质交易区间预料在29.7-29.9。

另外一小型民营银行汇市交易主管则指出，台币升至29.790以下价位时，央行就不时进场干预，主要跟着韩元操作，并令台币在区间之内维持动态稳定。

但他认为，东北亚的韩元和台币有望与新兴市场货币脱钩，呈现相对强势，只不过若国际美元持续走强，台币的升势也将受到抑制。

**货市特别关注央行态度**

针对下周货币市场，资金调度人士认为，旬初资金宽松的状况料将延续，不过美联储宣布缩减QE(量化宽松)政策规模已箭在弦上，近期无论国库券与定存单的标售结果均反映了此一预期。接下来就要密切关注央行会不会调整隔夜拆款利率，带动短率缓步上扬。

继周二的273天期国库券21个月以来首次出现不足额标售后，周五央行标售的364天期存单利率也一如预期走升，扭转连续五个月的下跌走势。

“这反映了一个讯号，就是大家认为半年后，央行调高利率的机率变大。”一位本地大型公股银行交易员称。

为了规避利率风险，市场人士指出，资金多涌向货币市场停泊。使得筹码供应原就不多的短票及债券RP(附买回)更显不足，成交利率呈现稳中缓跌走势。

“有些大型票券商引导短票利率向下，我们已经受不了了，但资金又没有去路。”一位本地大型公股银行交易主管称。

针对下周短率走向，一票券商交易员表示，应该还是会维持在既有的低档区间不变。短票方面，银行因多不愿跨过9月的季底，预料天期在10-15天的成交比重仍高，成交利率会持稳在0.64%；至于30天期则在0.65%。

拆款方面，一公股银行交易主管称，只要央行没调整隔夜拆款利率，预料下周一周内拆款的利率还是会在既有水位不变。旬初也没有资金调度需求，市况预料仍会相当平淡。