重温稿-路透调查：日本第二季GDP料大幅上修，提高消费税调高的可能性

* 第二季GDP环比年率料大幅上修为成长3.7%，前值为2.6%

* GDP强劲提高了日本调高消费税的可能性

* 7月核心机械订单料成长2.4%

* 7月经常帐盈余料下滑26.4%

* 周日2350GMT时公布GDP修正值

路透东京9月6日 - 下周料有更多证据显示经济强劲复苏在日本生根，这些数据包括第二季国内生产总值(GDP)大幅上修等，支持了日本首相安倍晋三着手明年消费税调高计划的可能性。

路透调查显示，日本4-6月GDP环比年率修正后料为成长3.7%，远高于初值的成长2.6%，因为资本支出增幅超乎原先预期。

周一公布的GDP修正值，将支持了这样的看法，即安倍通货再膨胀政策的效应正在扩大，因为对业务前景更有信心的企业，开始扩大在薪资和设备方面的支出。

这也让政府有更多的筹码，可以反击外界对加税的抨击声浪。抨击者呼吁延后加税或缩减幅度，因担心会使经济偏离复苏轨道。

“资本支出的回升将使得(加税)计划的调整更说不过去，”法国巴黎银行东京首席经济分析师河野龙太郎表示。

“消费税将如期调升，除非从现在到做出决定的这段期间有什么意外发生，预期会在9月底至10月初做出决定。”

政府已将第二季GDP修正值，列为其决定是否按计划调高消费税的关键因素。当前计划是到明年4月把消费税率从5%提高到8%，到2015年10月进一步提高到10%。

如果GDP上修，将主要是反映财务省一项显示企业资本支出稳健增长的调查结果。决策者说，资本支出是评估经济复苏能否持续的关键。

路透调查显示，周四将出炉的7月核心机械订单预计将为上升2.4%；6月为下降2.7%。这将预示资本支出的进一步增长。

日本在2012年摆脱经济衰退，而且今年大部分时间的数据，都显示了首相刺激景气的政策和央行刺激政策带来的成效。

近来的数据尤其鼓舞人心，失业率处在约五年以来的低点，夏季奖金上升，而且核心消费者价格的上涨速度为近五年来最快。

日本央行周四上修了对经济的评估，称经济正在复苏，这是央行自2008年雷曼兄弟倒闭以来对于经济的最乐观看法。