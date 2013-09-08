重温稿-路透调查：日本第二季GDP料大幅上修，提高消费税调高的可能性

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
* 第二季GDP环比年率料大幅上修为成长3.7%，前值为2.6%
* GDP强劲提高了日本调高消费税的可能性
* 7月核心机械订单料成长2.4%
* 7月经常帐盈余料下滑26.4%
* 周日2350GMT时公布GDP修正值
路透东京9月6日 - 下周料有更多证据显示经济强劲复苏在日本生根，这些数据包括第二季国内生产总值(GDP)大幅上修等，支持了日本首相安倍晋三着手明年消费税调高计划的可能性。
路透调查显示，日本4-6月GDP环比年率修正后料为成长3.7%，远高于初值的成长2.6%，因为资本支出增幅超乎原先预期。
周一公布的GDP修正值，将支持了这样的看法，即安倍通货再膨胀政策的效应正在扩大，因为对业务前景更有信心的企业，开始扩大在薪资和设备方面的支出。
这也让政府有更多的筹码，可以反击外界对加税的抨击声浪。抨击者呼吁延后加税或缩减幅度，因担心会使经济偏离复苏轨道。
“资本支出的回升将使得(加税)计划的调整更说不过去，”法国巴黎银行东京首席经济分析师河野龙太郎表示。
“消费税将如期调升，除非从现在到做出决定的这段期间有什么意外发生，预期会在9月底至10月初做出决定。”
政府已将第二季GDP修正值，列为其决定是否按计划调高消费税的关键因素。当前计划是到明年4月把消费税率从5%提高到8%，到2015年10月进一步提高到10%。
如果GDP上修，将主要是反映财务省一项显示企业资本支出稳健增长的调查结果。决策者说，资本支出是评估经济复苏能否持续的关键。
路透调查显示，周四将出炉的7月核心机械订单预计将为上升2.4%；6月为下降2.7%。这将预示资本支出的进一步增长。
日本在2012年摆脱经济衰退，而且今年大部分时间的数据，都显示了首相刺激景气的政策和央行刺激政策带来的成效。
近来的数据尤其鼓舞人心，失业率处在约五年以来的低点，夏季奖金上升，而且核心消费者价格的上涨速度为近五年来最快。
日本央行周四上修了对经济的评估，称经济正在复苏，这是央行自2008年雷曼兄弟倒闭以来对于经济的最乐观看法。
下周一日本也将发布经常帐收支。调查显示，日本7月经常帐可能录得盈余4,878亿日圆(48.8亿美元)，较上年同期下滑26.4%。(完) (编译 戴素萍/隋芬; 审校 于春红/杜明霞)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。