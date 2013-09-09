中国公开市场：本周可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透上海9月9日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购需求，其中逆回购期限七天和14天，正回购为28天期，此外本周仍可申报三个月央票需求。

上周银行间市场资金需求见少，央行公开市场顺势缩量逆回购，致当周自今年5月底来首次实现单周净回笼。业内人士指出，流动性向宽但无碍逆回购如期滚动操作，进一步凸显其利率锚的指标意义。

据路透统计，本周公开市场央票到期量为1,000亿元，期限三年；逆回购到期量为360亿元。不考虑其他操作，据此计算，本周到期资金将投放640亿元。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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