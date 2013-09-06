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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 15:13 BJT

台湾债市：10年期公债殖利率续创金融海啸来高位，因美债拖累台债恐慌气氛弥漫

* 美国10年期公债殖利率周五亚洲盘仍逼近3%
    * 台债恐慌气氛弥漫逼出短多停损单出笼
    * 10年期公债殖利率续创海啸以来高位
    * 下周盘势聚焦10年券102/10标售结果

    路透台北9月6日 - 台湾10年期公债102/10 周五发行前交易(when-issued)
殖利率连四日收扬，续创发行前交易以来收盘高位。交易商称，美国指标10年期公债殖利率
周五亚洲盘持续逼近3%的整数关卡，台债恐慌气氛弥漫逼出短多停损单出笼，各年期主流券
殖利率全线跳涨创波段新高，下周盘势聚焦102/10标售结果。
    
    交易商指出，在美国非农就业报告公布前夕，市场预期非农就业数据持续向好的气氛略
胜一筹，美国指标10年期公债今日亚洲盘依旧处在2.99%附近的高档，牵动10年券102/10殖
利率向区间高位1.80%靠拢，下周料殖利率续处高档震荡格局。  
    
    展望下周，交易员认为，下周盘势主要有两大变数干扰，包括今日稍晚公布的美国非农
就业数据及下周六102/10的标售结果，预期下周初将持续受美债牵动，下半周则将关注10年
券标债影响。
 
    “台债被美债牵着跑!”一位证券交易员说。
    
    10年期公债102/10殖利率今收在1.7918%，续创8月29日发行前交易以来收盘高位，亦续
创10年期公债自2008年11月金融海啸以来收盘高位，前波高点为2008年11月9日的1.9430%。
同时五年券102/2殖利率收盘价位也创两年来新高，前波收盘高位为2011年8月1日的1.2041%
。  
    
    市场普遍预估，若美国非农就业数据不如或符合市场预期，而下周美国10年期公债殖利
率维持在2.8-3%盘整，推估下周102/10殖利率主要交投区间落在1.75-1.80%；若非农就业数
据优于预期，下周美国10年期公债殖利率飙破3%，那102/10殖利率交投区间将来到1.80-1.9
0%，往另一波高点迈进。
    
    据路透调查结果显示，分析师估计8月非农就业岗位增加了18万个。这高于7月的16.2万
个。失业率料持稳在四年半低点7.4%，因有更多的人寻找工作，这可以体现对就业市场的信
心。 
 
    
   美国指标公债收益率周四触及3%的关键水准，因美国经济数据强于预期，巩固了美联储
可能很快开始放慢购债进度的预期，拖累全球债市走低。指标10年期公债价格 
尾盘跌26/32，收益率报2.992%，高于周三尾盘的2.897%。10年期公债收益率尾盘短暂升逾3
%，为2011年7月来首见。  
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)   成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币
                                                                              )
      5     102/2                     +1.25     1.1850   1.1800-1.2045     34.5
     10    102/10                     +2.82     1.7918   1.7751-1.7958    147.5
 
    下周六(14日)补行上班日即将标售10年期公债102/10，金额为400亿台币，交易员指出
，由于标售时间点在美国FOMC利率会议(17-18日)之前，为本次标售增添变数，势必将影响
竞标意愿，且这次标售金额达400亿，使不足额发行的风险大为提高，令市场对殖利率标高
的预期颇为浓厚，不过财政部截标与否才是最大的变数。
    
    “财政部连国库券都截标，真的捉不出截标的逻辑在哪?”一位外银台债交易员称。
    
    上述交易员表示，随着102/10空单量至周四扩大至70亿台币，若累计突破百亿的话，市
场将酝酿轧空行情，将会压抑殖利率弹幅，且中长线资金买盘也会逢高酌量进场，料下周10
2/10殖利率续扬力道有限。
    
    下周全球重要数据及事件有：
    周一 台湾财政部公布8月进出口数据、美国旧金山联储总裁威廉姆斯发表讲话、美国公
布8月就业指数。
    周二 日本央行公布8月货币政策会议记录。
    周三 美国公布7月批发(趸售)库存。      
    周四 美国公布8月进口和出口物价及一周初请失业金人数、韩国央行利率决定。 
    周五 美国公布8月PPI、8月零售销售数据、9月路透/密西根大学消费者信心指数初值以
及欧元区和欧盟财长非正式会议(为期两天)。
    周六 台湾央行标售10年102/10期公债。
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.7400
          5       102/2                       1.1850
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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