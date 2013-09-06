台湾债市：10年期公债殖利率续创金融海啸来高位，因美债拖累台债恐慌气氛弥漫

* 美国10年期公债殖利率周五亚洲盘仍逼近3% * 台债恐慌气氛弥漫逼出短多停损单出笼 * 10年期公债殖利率续创海啸以来高位 * 下周盘势聚焦10年券102/10标售结果 路透台北9月6日 - 台湾10年期公债102/10 周五发行前交易(when-issued) 殖利率连四日收扬，续创发行前交易以来收盘高位。交易商称，美国指标10年期公债殖利率 周五亚洲盘持续逼近3%的整数关卡，台债恐慌气氛弥漫逼出短多停损单出笼，各年期主流券 殖利率全线跳涨创波段新高，下周盘势聚焦102/10标售结果。 交易商指出，在美国非农就业报告公布前夕，市场预期非农就业数据持续向好的气氛略 胜一筹，美国指标10年期公债今日亚洲盘依旧处在2.99%附近的高档，牵动10年券102/10殖 利率向区间高位1.80%靠拢，下周料殖利率续处高档震荡格局。 展望下周，交易员认为，下周盘势主要有两大变数干扰，包括今日稍晚公布的美国非农 就业数据及下周六102/10的标售结果，预期下周初将持续受美债牵动，下半周则将关注10年 券标债影响。 “台债被美债牵着跑!”一位证券交易员说。 10年期公债102/10殖利率今收在1.7918%，续创8月29日发行前交易以来收盘高位，亦续 创10年期公债自2008年11月金融海啸以来收盘高位，前波高点为2008年11月9日的1.9430%。 同时五年券102/2殖利率收盘价位也创两年来新高，前波收盘高位为2011年8月1日的1.2041% 。 市场普遍预估，若美国非农就业数据不如或符合市场预期，而下周美国10年期公债殖利 率维持在2.8-3%盘整，推估下周102/10殖利率主要交投区间落在1.75-1.80%；若非农就业数 据优于预期，下周美国10年期公债殖利率飙破3%，那102/10殖利率交投区间将来到1.80-1.9 0%，往另一波高点迈进。 据路透调查结果显示，分析师估计8月非农就业岗位增加了18万个。这高于7月的16.2万 个。失业率料持稳在四年半低点7.4%，因有更多的人寻找工作，这可以体现对就业市场的信 心。 美国指标公债收益率周四触及3%的关键水准，因美国经济数据强于预期，巩固了美联储 可能很快开始放慢购债进度的预期，拖累全球债市走低。指标10年期公债价格 尾盘跌26/32，收益率报2.992%，高于周三尾盘的2.897%。10年期公债收益率尾盘短暂升逾3 %，为2011年7月来首见。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 +1.25 1.1850 1.1800-1.2045 34.5 10 102/10 +2.82 1.7918 1.7751-1.7958 147.5 下周六(14日)补行上班日即将标售10年期公债102/10，金额为400亿台币，交易员指出 ，由于标售时间点在美国FOMC利率会议(17-18日)之前，为本次标售增添变数，势必将影响 竞标意愿，且这次标售金额达400亿，使不足额发行的风险大为提高，令市场对殖利率标高 的预期颇为浓厚，不过财政部截标与否才是最大的变数。 “财政部连国库券都截标，真的捉不出截标的逻辑在哪?”一位外银台债交易员称。 上述交易员表示，随着102/10空单量至周四扩大至70亿台币，若累计突破百亿的话，市 场将酝酿轧空行情，将会压抑殖利率弹幅，且中长线资金买盘也会逢高酌量进场，料下周10 2/10殖利率续扬力道有限。 下周全球重要数据及事件有： 周一 台湾财政部公布8月进出口数据、美国旧金山联储总裁威廉姆斯发表讲话、美国公 布8月就业指数。 周二 日本央行公布8月货币政策会议记录。 周三 美国公布7月批发(趸售)库存。 周四 美国公布8月进口和出口物价及一周初请失业金人数、韩国央行利率决定。 周五 美国公布8月PPI、8月零售销售数据、9月路透/密西根大学消费者信心指数初值以 及欧元区和欧盟财长非正式会议(为期两天)。 周六 台湾央行标售10年102/10期公债。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.7400 5 102/2 1.1850 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)