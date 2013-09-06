版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 6日 星期五 15:08 BJT

标题新闻：法国8月消费者信心指数升至4月来最高的84，略高于路透预估的83--国家统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐