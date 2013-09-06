《市场聚焦》国债期货登场预示量化交易的中国时代来临

高级金融分析师 钟华

路透北京9月6日 - 岁月如梭，好汉归来。国债期货阔别中国资本市场18年后再度回归，不仅给债市现货投资者提供了更好的标准化风险管理工具，也将改变中国债市交易者结构和交易模式，推进中国金融市场量化交易时代的来临。

国债期货未来若发展顺利，将使得投资者充分运用全球这个重要利率工具来进行期货与现货、不同久期、不同资产类别甚至不同国家资产之间的套利和对冲，使得量化交易各种策略运用大放异彩。

事实上，量化交易在中国股市交易技术上已相当的基础。比如此前光大证券“乌龙指”事件虽成闹剧，但短短数分钟沪综指 上涨超过5%，折射出更多机构股票量化交易程序的跟进。

今年中国银行间隔夜拆借利率在6月20日达到30%的记录新高之时，股票市场在午后快速暴跌触及1849点，并迅速反弹，已经暗含着机构投资者量化交易的鬼魅之影。

再看国债期货周五上市首日交易情况看，三个五年期国债期货合约TF1312 、TF1403 和TF1406 交易规模合计已高达346亿元，尤其是TF1312合约成交量占其中93%至342亿元，显示出近期合约较好的流动性。

欲浏览中国国债期货交易量与现券结算量对比图，请选点：link.reuters.com/vyp82v

该成交规模虽远不及美国国债期货交易量，但首日交易活跃程度和成交表现已超出市场的普遍预期。据国际清算银行(BIS)统计，2011年全球利率期货成交额为1,359万亿美元，为全球GDP的21.6倍，

另据路透数据显示，国债期货周五交易规模达到当日国债现货141亿元结算规模的2.6倍，亦为银行间整体债市结算规模的三分之二。此外，国债期货还带动了现券价格的活跃度，最便宜交割券(CTD)的13附息国债15现券 交易报价相当为活跃，其周五成交量已超出上日近六成。

本次国债期货成功推出在于中国国债现货规模、期限结构、交易活跃度和市场化定价等方面都较九十年代有显着改善，以及中金所对市场监管制度、监管技术逐步提高和仿真交易等经验积累，更在于市场对国债期货有着较大的需求。

**量化交易的春天还远吗？**

从定价理论看，国债期货价格等于现货价格减去持有期收益再除以转换因子，而持有期收益又与国债现货票面利率和回购利率有关。这使得投资者能将债券期货交易与现货交易结合起来，采取套期保值等投资交易策略需要。

但国债期货交易若进一步向深度及广度发展，还需引进主要机构银行和保险公司等，毕竟当前7.57万亿元国债现货市场持有结构中，银行持有占比高达近七成，为绝对龙头；虽然保险公司持有占比不足4%，但也远远大于基金公司占比的1.36%和证券公司的0.1%。

欲浏览中国国债现券存量投资者持有结构图，请选点：link.reuters.com/typ82v

况且，银行目前持有国债现货主要以配置为主，这就使该资产缺乏流动性，面临利率风险之时难以通过交易来分散和规避风险。国债期货则可以为银行提供套期保值和利率风险敞口管理的工具和可能性。

反过来看，国债期货交易也可以由于标的券交割等因素，促使银行等投资者将更多国债现货放于交易账户，增加流动性。

债市投资者尤其是追求高回报交易者，惯常通过回购交易和结构化设计来扩大债券交易杠杆倍数，以此来获取高收益。这一交易模式的核心在于提高杠杆倍数，多以5倍以内为主，至多也在20倍以内。

而如今，根据中国金融期货交易所发布的5年期国债期货合约交易细则规定，在平日、交割月前一月中旬以及交割月前一月下旬时保证金比例分别为2%、3%和5%。这就是说，国债期货最小杠杆倍数是20倍。这意味着中国传统债市交易模式面临更新，一些机构和投资者面临被淘汰的风险。

不仅如此，国债期货还能帮助投资者进行国债期货与现货的搭配套利，比如通过国债现货、国债ETF和利率互换进行风险锁定套利，国内甚至跨国收益率的利差套利，以及进行久期调整和跨资产类别对冲等策略，进一步推动中国债市量化交易发展。

国债期货交易亦有助于推进中国利率市场化进程，并能促进处于分割状态的中国银行间和交易所债市互联互通，弥合它们之间的裂痕。这在于期货标的券往往可以跨市场交易，转托管机制也可使国债期货交割时标的券在银行间和交易所市场之间流通，进而增强两个市场现券流动性和互通性。