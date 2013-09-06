中国金融：18年后国债期货重登舞台主力合约近收平，交投活跃

路透上海9月6日 - 中国金融期货交易所国债期货周五展示18年来首秀，其中今年12月的主力合约 收报94.17元人民币，仅微幅高于94.168元的基准价，该合约全天成交323.1亿元，交投较为活跃。

同日挂牌的另外两个稍远期合约TF1403 和TF1406 ，则分别收报在94.288元和94.344元，分别录得0.11%和0.13%的涨幅。

此次五年期国债期货首批上市合约为TF1312(2013年12月)、TF1403(2014年3月)和TF1406(2014年6月)。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。