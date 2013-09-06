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货币新闻 | 2013年 9月 6日 星期五 15:32 BJT

中国金融：18年后国债期货重登舞台主力合约近收平，交投活跃

路透上海9月6日 - 中国金融期货交易所国债期货周五展示18年来首秀，其中今年12月的主力合约 收报94.17元人民币，仅微幅高于94.168元的基准价，该合约全天成交323.1亿元，交投较为活跃。

同日挂牌的另外两个稍远期合约TF1403 和TF1406 ，则分别收报在94.288元和94.344元，分别录得0.11%和0.13%的涨幅。

此次五年期国债期货首批上市合约为TF1312(2013年12月)、TF1403(2014年3月)和TF1406(2014年6月)。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。

中金所周二就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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