韩国债市：公债价格持平，投资者审慎等后美就业数据提供前景暗示

路透首尔9月6日 - 韩国公债价格周五在国内市场持平，在美国8月就业报告出炉前投资者保持谨慎。该份报告将为美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月是否将宣布开始减码购债计划提供指引。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)收低1个基点，三年期公债9月期约收盘持平于105.53。

外资周五卖出1.96兆(万亿)韩元(17.8亿美元)9月期约，为5月29日以来最大金额，因押注美国就业数据将强化美联储9月17-18日会议开始减码刺激规模的预期。

“出现一些停损单，也有一些(来自外资的)押注，”一银行交易员说。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 105.53 105.53

10年期公债收益率 3.69% 3.70%

五年期公债收益率 3.31% 3.31%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]