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货币新闻 | 2013年 9月 6日 星期五 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月6日

路透伦敦9月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

  品种     最新库存       变动
   铜       600,275     -3,000
   锡        14,685       -105
   铅       183,400     -1,050
   锌       984,475     -3,875
   铝     5,375,450     -5,525
   镍       215,538     +1,152
 铝合金      65,400       -180
 NASAAC     111,200        -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据         库存分布                品种     库存数据             库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>           铅         MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>           锡         MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合金         MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA         MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 于春红)

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