《技术分析》中国股市沪综指短多讯号趋向明显

作者 曾祥进

路透北京9月6日 - 中国股市沪综指 本周以震荡扬升方式上行突破2,100点及2,120点两道阻力位，短多讯号趋向明显；在短期均线系统多头排列及各技术指标继续造好的支撑下，沪指仍有望拓展涨升空间。中线看，沪指出现首次放量突破九周以来平缓上升通道上轨，但其有效性尚需未来几周确认，料在整体氛围转暖背景下，中期走势仍会有所反复。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/nup82v)

沪指周初一度下探至2,100点中枢位下方约20点处获得支撑后回升，5,10,20,30日均线随即开始向上发散，较好地支持了大盘进二退一的盘升之势，至周五股指完全站稳至2,100点上方，同时亦突破了2,120点的技术阻力，全周五个交易日沪市成交金额均达千亿元以上，显示继续得到场外增量资金和场内存量资金的配合，短期内大盘料延续震荡上涨走势。

技术指标方面，日KDJ（随机指标）全周单边走高进入强势区，MACD（指数平滑异同移动平均线）上升斜率有所加大，继续构成对股指升势的支持；BOLL（布林通道）则整体向上发散，显示大盘重心出现上移，短线上涨空间得以持续拓展，而DX（趋向指标）自低位的走升显示短线股指已形成趋势性运行，即短期升势已确立。

综合来看，本周沪指在市场谨慎气氛中，以震荡推升方式实现了技术面短线上行突破，后市涨势有望延续。下周将继续上试半年线2,150点附近，其后目标位则指向上个月光大事件当日盘中高点2,198点。下方5日均线2,030点为盘中震荡支撑位，前期反复拉锯的2,100点则转化为短线强支撑位。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/pup82v)

沪综指本周在周线图上亦出现技术突破，6月底以来形成的震荡缓升通道上轨被冲破，显示部分中线资金预期转好并积极入市，目前股指连续七周收报在5周均线之上，下周该线将上穿2,100点，使得该位置从之前的阻力位转化为支撑位。

周技术指标方面，MACD出现积极讯号，该指标自去年12月以来本周首次形成低位金叉，与此前已经上行的周KDJ,RSI指标一起，将加强大盘中线走势开始趋好的市场预期。