欧洲汇市：瑞郎略微走高，稍晚将出炉美国非农就业数据

标题新闻：3月制造业数据发布后，亚特兰大联储将美国首季经济增长年率预估从0.9%上调至1.2%
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“(德拉吉)对于经济成长前景依旧采取相对谨慎的立场，同时他还强调，一旦市场利率上升给经济带来更大风险，ECB将采取行动应对。”法国农业信贷银行分析师在一份报告中称。
“与此同时，欧洲央行仅仅小幅上调了经济成长的预估。”
瑞士央行的外汇储备8月份小幅减少，表明该央行干预市场以防卫瑞郎/欧元上限的意愿不强。瑞士央行将在9月19日举行会议，届时将设定三个月利率目标。
0700GMT，瑞郎兑美元 较纽约收盘水准上涨0.2%，报0.9433瑞郎。
瑞郎兑欧元 小涨0.1%，报1.2387瑞郎。
周五公布的数据显示，瑞士8月消费者物价指数较前月下跌0.1%；该国第二季工业订单则较上年同期下滑4.2%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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路透渥太华4月3日 - 加拿大央行周一称，尽管美国保护主义的不确 定犹在，但加拿大企业对未来销售和出口感到更乐观，计划加快招聘的步 伐和增加投资，以满足需求。 企业预计，在内外需求不断上升的情况下，未来12个月销售增长将略 为上升，越来越多的企业预期加拿大最大的贸易伙伴美国经济成长强劲。 “不过，在美国可能调整政策的高度不确定性的环境下，企业保持警 惕，”加拿大央行在第一季企业调查报告中称。 受访的企业表示，面临的负面风险包括保护主义增强、一旦美国下调 公司税，加拿大企业的竞争力将降低、以及提振成长的美国政策可能被推 迟。 总体而言，调查显示企业信心过去两年疲弱后温和反弹。加拿大经济 受油价下跌的侧击，加拿大央行一直保持利率在近纪录低位的水准，以刺 激经济成长，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)已开始升息。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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