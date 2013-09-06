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市场报道 | 2013年 9月 6日 星期五 15:59 BJT

欧洲汇市：瑞郎略微走高，稍晚将出炉美国非农就业数据

“(德拉吉)对于经济成长前景依旧采取相对谨慎的立场，同时他还强调，一旦市场利率上升给经济带来更大风险，ECB将采取行动应对。”法国农业信贷银行分析师在一份报告中称。

“与此同时，欧洲央行仅仅小幅上调了经济成长的预估。”

瑞士央行的外汇储备8月份小幅减少，表明该央行干预市场以防卫瑞郎/欧元上限的意愿不强。瑞士央行将在9月19日举行会议，届时将设定三个月利率目标。

0700GMT，瑞郎兑美元 较纽约收盘水准上涨0.2%，报0.9433瑞郎。

瑞郎兑欧元 小涨0.1%，报1.2387瑞郎。

周五公布的数据显示，瑞士8月消费者物价指数较前月下跌0.1%；该国第二季工业订单则较上年同期下滑4.2%。(完)

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