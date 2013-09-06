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市场报道 | 2013年 9月 6日 星期五 15:54 BJT

德国数据：7月出口意外下滑，进口增幅小于预期

“但我们对未来几个月前景将有改变可抱持希望。从美国、英国到欧元区国家等工业国家的领先指标都表明形势看升。”

德国第二季经济恢复成长0.7%。由于传统上担任德国经济支柱的出口迟滞，今年迄今是内需在推动经济。

出口下降部分是因对欧元区的销售减少0.7%，而对非欧盟国家销售则下降1.0%。德国约三分之一的商品和服务都要靠欧元区。对非欧盟出口低迷可能是因为新兴国家和美国方面的疲软。

德国外贸协会(BGA)预期今年出口将成长3%，暗示7月后形势将强劲回升，因数据显示1-7月出口较上年同期减少0.5%。(完) (编译 田建华/张若琪 审校 张明钧)

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