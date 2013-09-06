德国数据：7月出口意外下滑，进口增幅小于预期

标题新闻：3月制造业数据发布后，亚特兰大联储将美国首季经济增长年率预估从0.9%上调至1.2%
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“但我们对未来几个月前景将有改变可抱持希望。从美国、英国到欧元区国家等工业国家的领先指标都表明形势看升。”
德国第二季经济恢复成长0.7%。由于传统上担任德国经济支柱的出口迟滞，今年迄今是内需在推动经济。
出口下降部分是因对欧元区的销售减少0.7%，而对非欧盟国家销售则下降1.0%。德国约三分之一的商品和服务都要靠欧元区。对非欧盟出口低迷可能是因为新兴国家和美国方面的疲软。
德国外贸协会(BGA)预期今年出口将成长3%，暗示7月后形势将强劲回升，因数据显示1-7月出口较上年同期减少0.5%。(完) (编译 田建华/张若琪 审校 张明钧)
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路透渥太华4月3日 - 加拿大央行周一称，尽管美国保护主义的不确 定犹在，但加拿大企业对未来销售和出口感到更乐观，计划加快招聘的步 伐和增加投资，以满足需求。 企业预计，在内外需求不断上升的情况下，未来12个月销售增长将略 为上升，越来越多的企业预期加拿大最大的贸易伙伴美国经济成长强劲。 “不过，在美国可能调整政策的高度不确定性的环境下，企业保持警 惕，”加拿大央行在第一季企业调查报告中称。 受访的企业表示，面临的负面风险包括保护主义增强、一旦美国下调 公司税，加拿大企业的竞争力将降低、以及提振成长的美国政策可能被推 迟。 总体而言，调查显示企业信心过去两年疲弱后温和反弹。加拿大经济 受油价下跌的侧击，加拿大央行一直保持利率在近纪录低位的水准，以刺 激经济成长，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)已开始升息。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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