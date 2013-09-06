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债券 | 2013年 9月 6日 星期五 15:59 BJT

欧元债市：10年期德债收益率持于一年半高位，等待美国就业数据

“如果非农就业数据很强，那么可能再度引起震荡。在昨天的数据之后，预估值想必已经上升，所以风险反而可能是低于预估。进入周末之际市况虽略走高，但是基调仍相当偏空，”一位交易员说。

10年期德国公债收益率 最新报2.04%，与周四尾盘持平。德债期货 上涨2个跳动点报138.61，该合约上日下跌超过一个大点之后，市场暂获喘息。

意大利政治情势虽紧绷，但德债并未因而获益太多。

意大利10年期公债收益率 上涨5个基点至4.57%，西班牙可比公债 收益率上升4个基点报4.65%。

西班牙和意大利10年期公债利差上周缩窄至一年半来最窄的2个基点，因前意大利总理贝鲁斯柯尼可能在一项表决之后被逐出国会，引发政府解体的危机。

但本周该利差略走阔，因市场消化了来自西班牙的售债。不过分析师认为该利差下周可能会收窄。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 田建华)

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