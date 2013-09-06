中国个股：上汽集团前八月汽车销量333.62万辆，同比增14.59%

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透上海9月6日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周五发布产销快报，今年1-8月旗下各家企业共实现汽车销量333.62万辆，同比增长14.59%。
公告并显示，上汽集团8月单月汽车销量为40.97万辆，同比增幅约14.4%。
上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用8月销售12.61万辆，1-8月累计销售102.33万辆，同比增长14.49%；上海大众8月销量为13.31万辆，前八个月累计销售102.2万辆，同比增22.24%。
上海大众是上汽与德国大众汽车 的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车 的合资公司。
今年1-7月上汽集团共实现汽车销量292.65万辆，同比增长14.62%,7月单月汽车销量为35.3万辆。
上汽集团周五收报13.17元，涨1.15%，近三个月则累计下跌15.61%。(完)
参看详情,可点选上海证券交易所网站 here (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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