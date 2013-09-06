中国新债：广东省9月16日将招标发行121亿元地方债，五年和七年各半

路透上海9月6日 - 中国广东省财政厅周五公告称，将于9月16日招标发行总额121亿元人民币的固息地方债，其中五年和七年品种发行量各半。这是今年第三批地方政府自行发债。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债招标时间为9月16日上午9:50-10:30，采用单一价格招标方式，标的为利率；9月17日开始计息，9月17日-9月23日进行分销。

山东省政府于8月23日进行今年首批自主招标的地方政府债，上海市政府则于今日稍早以同样方式发行了两期地方债。受承销商出于与政府保持好关系因素影响，中标利率均靠拢同期限国债，较财政部代发地方债水平偏低。

2013年中国地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。