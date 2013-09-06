台湾央行：共发行3,576亿台币存单，存单发行余额减4.6亿

路透台北9月6日 - 台湾央行周五公布，今日共发行3,576亿台币存单。若相较存单到期金额3,580.60亿，存单发行余额减4.6亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,497.00

91天期 0.93 52.00

182天期 1.05 27.00

央行上日共发行3,326.10亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,345.75亿台币。