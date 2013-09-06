中国票据市场：资金宽续推低本周转贴利率，机构忌惮季末谨慎致交投清淡

路透北京9月6日 - 中国票据市场转贴利率本周清淡交投中继续下探。市场人士表示，短期流动性持续偏宽裕，助推票据收益下跌；然三季度末已不远，机构忌惮于资金和额度限制，做多的热情不足，谨慎中交投亦显清淡。

“本周（票据）转帖利率有下探，但幅度不大，”华东地区一银行票据业务主管称，“资金略宽，不过实际成交并不大，马上就是季度末，大家都不敢把交易放太大。”

他透露，目前六个月票据转贴年利率在5.8%-6.1%。季度末在即，票据市场可能面对资金价格和信贷额度的双重压力，转贴利率上探的可能性较大。当前，相对其他同业资产，票据收益并不算高，随着季末的来临，或迎来新一轮介入时机。

银行间资金市场周五主要期限回购利率多小幅波动。市场人士指出，资本流入等因素利好短期市场流动性，资金供给充足，价格亦处在近期低位。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.2125/6.0139 6.3105/6.1008 6.8016/6.5345

上周五 6.2275/6.0254 6.3308/6.1285 6.7824/6.5062

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变动 -1.50bp/-1.15bp -2.03bp/-2.77bp +1.92bp/+2.83bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.8793%，较上周五5.8660%略涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。