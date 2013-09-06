亚洲橡胶：获利了结打压TOCOM期胶收低，但本周上涨5%

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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“TOCOM期胶本周受到日股日经指数的支撑，因东京有可能赢得2020年奥运会主办权激励日股，且泰国生产也出现问题，”Yutaka Shoji Co分析师Gu Jiong并称，周五胶价下跌是因投资人了结获利。
Jiong表示，期胶支撑线在280日圆，但如果东京申奥不成功，胶价或跌至270日圆甚至更低。
上海期交所主力1月期胶合约 小涨0.8%至每吨20,810元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤249.50美分，上升0.10美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王洋)
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