《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(9月2日-6日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计下跌近0.02%。进入9月后市场波动区间进一步 收窄，中间价持稳也体现监管层有意将汇率保持在6.12元一段时间。交易员称，月内外围政 经重大事件较多，影响美元走势相对较强，但国内经济复苏预期也在升温，对人民币形成一 定支撑，预计短期内人民币走势还以持稳为主。 公开市场操作: * 当周银行间市场资金需求见少，中国央行公开市场顺势缩量逆回购，致当周自今年5 月底来首次实现单周净回笼。业内人士指出，流动性向宽但无碍逆回购如期滚动操作，进一 步凸显其利率锚的指标意义。 转入9月，银行间资金面将迎来自“620钱荒风波”后首个 季末时点，不仅有美国退出量化宽松政策(QE)事件这个不确定性，假日、季末等扰动因素也 不容小觑，面对多事之秋，央行或在货币环境保持稳定的大框架下，适度扩张公开市场投放 力度，因应资金面波动。 债市: * 银行间市场现券走势当周偏弱。周初因一级供给压力较大，新债招标收益率多超预期 ，二级现券收益率受其拉动同步上行后，买盘曾略有起色，至最后一个交易日，国债期货时 隔18年重出江湖，早盘相关现货券种交投略显活跃，但午后随着期货价格逐步修正，主力合 约一度翻绿，现货交投也逐步趋淡。 票据: * 中国票据市场转贴利率本周清淡交投中继续下探。市场人士表示，短期流动性持续偏 宽裕，助推票据收益下跌；然三季度末已不远，机构忌惮于资金和额度限制，做多的热情不 足，谨慎中交投亦显清淡。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨1.98%。因近期公布的经济数据释放出中国经济 企稳的向暖信号,金融、地产、钢铁等蓝筹股轮番反弹，上海自贸区等概念股相当强劲，推 动大盘震荡盘升，周五沪综指收报2,139.993点。 期市: * 沪铜当周小幅下跌，中东形势的不确定性令全球经济和铜消费前景承压，但在美联储 政策会议和中国经济数据集中公布前市场整体心态谨慎，短期内市场料延续区间震荡格局。 沪铜主力1312合约 周五收报每吨51,850元，全周累计下跌0.21%。 黄金: * 上海黄金当周震荡下跌，中国和欧美经济数据持续回暖以及叙利亚局势略微缓和，均 令黄金的避险魅力下降；国际金价重返1,400美元以下，亦令短期金价回调预期升温。上海 期金主力1312合约 周五收报每克273.85元，全周累计下跌2.25%。(完) (整理 曹巍浩/李然/丁琦/丁淑琴; 审校 曾祥进)