中港个股：中石油称尚未接获境外股东的起诉文件，惟将积极应诉

路透香港9月6日 - 中国最大油气生产商--中国石油 周五称，公司获知一名境外个人股东向美国法院提起诉讼，但目前尚未接获相关诉讼的正式通知或文件，但公司将积极应诉。

中石油在联交所一份声明中称，该名境外个人股东于近日以中石油部分前任董事和高级管理人员接受中国有关部门的调查为由，指称中石油及其前任和现任两位董事和现任两位高级管理人员违返美国证券法律，而向美国纽约州南区联邦地区法院提起集团诉讼。

中石油称，“据公司所知，本公司及其他个人被告目前尚未收到诉讼有关的正式通知或文件，也不排除可能会有其他类似诉讼在美国提出。”

该公司并称，将积极应诉，以维护公司的合法权益。

此前曾任中石油董事长的国资委主任蒋洁敏，公司副总裁李华林以及两名高管，因涉嫌严重违纪遭中国有关当局调查。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)