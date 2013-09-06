金属期市：期铜受经济乐观情绪推动略微走高，关注美国非农就业报告

“我们对第四季的铜均价预估为7,050美元，因此我们并未远离目前价格区间。原因在于宏观需求前景以及供应面均出现改善，”他说。

0729 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升0.84%至每吨7,168美元，扭转上日跌势。铜价本周可能上涨1%左右，自8月中旬以来首次周线收高。

上海期交所主力12月期铜合约收涨0.3%，至每吨51,850元人民币。

中国下周将公布的数据，料确认政府已成功防止经济出现急速放缓。

美国周四发布稳健的就业和服务业数据，强化了美联储可能最早本月就将开始放慢购债步伐的预期，但制造业订单下滑突显了经济前景的不确定性。

美国雇主8月或增加聘雇，这将为美联储本月稍晚决定开始缩减购债铺平道路。

“关于缩减购债，市场已经完全消化了这一因素，”Fusarelli表示。(完)

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