中国新债：华融金融租赁下周三发行8亿元浮息金融债,期限分三年及五年

路透上海9月6日 - 中国华融金融租赁有限公司周五公告称，将于下周三(11日)在银行间市场招标发行8亿元人民币浮息金融债，期限分三年及五年，所募资金主要用于支持新增中长期资产业务开展等。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债浮动利率基准为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率，三年期及五年期品种各计划发行规模为4亿元。

上述债券均按年计息，缴款日和起息日同为9月12日；由工商银行 、国开行以及浙商银行联席承销；经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AA+。

本期债券为金融租赁公司发行的等同于金融租赁公司一般负债的金融债券，最小认购金额为人民币1,000万元，且必须是人民币100万元的整。(完)

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