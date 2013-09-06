表格：英国7月全球商品贸易逆差98.53亿英镑，为2012年10月来最大逆差

路透伦敦9月6日 - 英国国家统计局周五公布：

* 英国7月全球商品贸易逆差98.53亿英镑，为2012年10月来最大逆差，6月修正后为逆差81.71亿英镑

* 英国7月对非欧盟地区的贸易逆差为45.28亿英镑，6月修正后为逆差28.06亿英镑

* 英国7月整体商品与服务贸易逆差30.85亿英镑，为2012年10月来最大逆差，6月修正后为逆差12.56亿英镑

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

7月 6月 (6月前值) 预估

全球商品贸易收支 -9.853 -8.171 (-8.082) -8.15

对非欧盟贸易收支 -4.528 -2.806 (-2.646)

对欧盟贸易收支 -5.325 -5.365 (-5.436)

服务贸易收支 6.768 6.915 (6.534)

整体商品与服务贸易 -3.085 -1.256 (-1.548)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -8.686 -7.366 (-7.333)

(完)