表格：英国7月全球商品贸易逆差98.53亿英镑，为2012年10月来最大逆差

标题新闻：纽约等多个州市对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟节能标准违反联邦法－纽约总检察长
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路透伦敦9月6日 - 英国国家统计局周五公布：
* 英国7月全球商品贸易逆差98.53亿英镑，为2012年10月来最大逆差，6月修正后为逆差81.71亿英镑
* 英国7月对非欧盟地区的贸易逆差为45.28亿英镑，6月修正后为逆差28.06亿英镑
* 英国7月整体商品与服务贸易逆差30.85亿英镑，为2012年10月来最大逆差，6月修正后为逆差12.56亿英镑
以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)
7月 6月 (6月前值) 预估
全球商品贸易收支 -9.853 -8.171 (-8.082) -8.15
对非欧盟贸易收支 -4.528 -2.806 (-2.646)
对欧盟贸易收支 -5.325 -5.365 (-5.436)
服务贸易收支 6.768 6.915 (6.534)
整体商品与服务贸易 -3.085 -1.256 (-1.548)
扣除石油及不稳定因素
的商品贸易收支 -8.686 -7.366 (-7.333)
(完)
(编译 田建华; 审校 隋芬)
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