重发-香港金融：前海跨境人民币贷款未来1-2年料有较快发展--官员

(重发以修饰标题)

路透香港9月6日 - 深圳前海正在努力扩大香港与大陆之间跨境人民币贷款的试点，该地区管理局副局长李强表示，跨境人民币贷款的政策已明朗化，预计未来两年，随着前海的逐步开发，跨境贷款额度会有较快增幅和突破，而监管机构期望在前海对RQFII和QFII项目先行先试，亦有助于促进跨境人民币贷款发展。

李强周五在香港出席一论坛时表示，前海特点在于全方位金融创新，目前前海有10多家银行和金融机构申请的人民币贷款跨境额度，共计70余亿元。前海未来发展方向主要是透过跨境贷款、股本和轻资产管理打造而成。

“若未来香港金融机构投资占不到（前海）三分一便不算成功，希望合符条件的香港金融机构都可以来前海发展。”李强称。

他并表示，目前并无金融机构于前海发行人民币债券主要是中央对发债限制多，加上现时当地企业多数是基金、证券子公司及另类投资公司，属于发债主体银行及保险等则不多。但他指，现时已有机构与银行商讨发债。 李强表示，目前有关前海注册机构在前海及境外发行人民币债券都尚未有构机正式提出申请，目前政策沟通已完成，也有机构在洽谈当中，但前期可能要由机构提出具体产品，以个案形式来处理，目前发债资金成本高，在前海注册的主体公司较少，预计未来会有较大需求。 随着国务院近日正式批准设立上海自由贸易试验区，深圳前海和上海自贸区一度被外界热读和比较，李强表示，相信两地的获批是共赢，“机制改革弹性非常大，有无限的空间，每项改革都可以向前推进，跨境贷款、跨境资金流动模式会有很多种，我们可以往前探索很多。”

“前海是以金融为主，成为深港金融融合带，特区内实现安全可控的金融自由，就是成功了。”李强说。

中银国际英国保诚资产管理董事长谢涌海在论坛上亦表示，上海和前海都是国家级实验区，但各有分工，上海自贸区设立目的是避免被以美国为首的两个投资贸易区（泛太平洋贸易区）（泛大西洋贸易区）边缘化，上海自贸区必须争取国际地位，而前海则是中国金融对外开放合作区，已和香港合作，进行税务、投资和物流资金进出自由国家级实验区化的示范区。

有分析人士认为，无论是上海自贸区，还是前海合作区，都寄希望于在人民币国际化上实现突破，只是双方侧重点和力度不同。

截至7月中旬，前海已吸引1,44家企业进驻，跨境人民币贷款在全国率先破冰，跨境人民币合同备案贷款总额达到72.5亿元。(完)