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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 16:54 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微跌，美非农数据发布前市场更趋谨慎

* 人民币即期收盘微跌
    * 波动区间进一步收窄
    * 美非农数据发布前市场更加谨慎
    * 国际美元相对强势尚难影响人民币走势

 (更新收盘报价)
    路透北京9月6日 - 人民币兑美元即期 周五收盘微跌。隔夜美元走强后人民
币中间价开低，但即期交投格外淡静。多位交易员表示，由于美国将于今晚公布非农就业报
告，加之美国是否对叙利亚动武仍悬而未决，更加深了市场的谨慎情绪。
                    
    巴克莱(Barclays)外汇分析师Shin Kadota表示，美联储可能及早升息的预期推动美元
走强，预计美联储将开始缩减购债，除非今天的就业数据极其疲弱。
    
    不过，这些因素对国内人民币汇率影响预计有限。上海一股份行外汇交易主管表示，当
前美元指数的价位形容为“弱格局下的相对强势”更为恰当，要对人民币汇率形成真正的影
响，还需要美元进一步走强。
    
    “美元指数现在82.5附近、甚至突破83，其实都不能说是真正意义上的强。往上走到86
以上，才会对境内人民币有明显的影响。”他并认为，美国非农数据如果较好，可能只会让
人民币在下周短期内小幅走低，难以改变当前客盘净结汇的现状。
    
    他还指出，目前需要关注的是美联储退出QE的规模和时间，以及市场的具体反应。而叙
利亚方面的影响可能更为间接，而且金融市场已经提前有所反应，对人民币也可能只是形成
短暂的冲击。
    
    交易员表示，进入9月后市场波动区间进一步收窄，中间价持稳也体现监管层有意将汇
率保持在6.12元一段时间。

    东京汇市美元兑一篮子货币周五持稳在七周高点附近，此前美国公布的经济数据稳健，
提升了非农就业报告或促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策的预期。[FRX/C
N]
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1205        6.1199    -0.01%
                  中间价               6.1728        6.1696    -0.05%
            成交额                    127亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.88% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        25         6.1186    6.1211
            2013年来即期升贬值幅度      1.79%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       900                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:42            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2370/20      6.2340       
                     CNH即期          6.1139/50      6.1135       
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)

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