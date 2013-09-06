更新版 1-中国汇市：人民币收盘微跌，美非农数据发布前市场更趋谨慎

* 人民币即期收盘微跌 * 波动区间进一步收窄 * 美非农数据发布前市场更加谨慎 * 国际美元相对强势尚难影响人民币走势 (更新收盘报价) 路透北京9月6日 - 人民币兑美元即期 周五收盘微跌。隔夜美元走强后人民 币中间价开低，但即期交投格外淡静。多位交易员表示，由于美国将于今晚公布非农就业报 告，加之美国是否对叙利亚动武仍悬而未决，更加深了市场的谨慎情绪。 巴克莱(Barclays)外汇分析师Shin Kadota表示，美联储可能及早升息的预期推动美元 走强，预计美联储将开始缩减购债，除非今天的就业数据极其疲弱。 不过，这些因素对国内人民币汇率影响预计有限。上海一股份行外汇交易主管表示，当 前美元指数的价位形容为“弱格局下的相对强势”更为恰当，要对人民币汇率形成真正的影 响，还需要美元进一步走强。 “美元指数现在82.5附近、甚至突破83，其实都不能说是真正意义上的强。往上走到86 以上，才会对境内人民币有明显的影响。”他并认为，美国非农数据如果较好，可能只会让 人民币在下周短期内小幅走低，难以改变当前客盘净结汇的现状。 他还指出，目前需要关注的是美联储退出QE的规模和时间，以及市场的具体反应。而叙 利亚方面的影响可能更为间接，而且金融市场已经提前有所反应，对人民币也可能只是形成 短暂的冲击。 交易员表示，进入9月后市场波动区间进一步收窄，中间价持稳也体现监管层有意将汇 率保持在6.12元一段时间。 东京汇市美元兑一篮子货币周五持稳在七周高点附近，此前美国公布的经济数据稳健， 提升了非农就业报告或促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策的预期。[FRX/C N] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1205 6.1199 -0.01% 中间价 6.1728 6.1696 -0.05% 成交额 127亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.88% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 25 6.1186 6.1211 2013年来即期升贬值幅度 1.79% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 900 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.2370/20 6.2340 CNH即期 6.1139/50 6.1135 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)