表格：英国7月工业生产较前月持平，制造业产出增速放缓

标题新闻：纽约等多个州市对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟节能标准违反联邦法－纽约总检察长
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路透伦敦9月6日 - 英国国家统计局周五公布：
* 英国7月工业生产较前月持平(预估为升0.1%)；较上年同期下滑1.6%
* 英国7月制造业产出较前月增加0.2%(预估为上升0.3%)；较上年同期下滑0.7%
以下为详细数据，括号内为前值：
制造业产出 7月 6月 (6月前值) 预估
较上月(%) 0.2 2.0 (1.9) 0.3
较上年同期(%) -0.7 2.1 (2.0) -0.8
三个月变动(%) 0.9 0.7 (0.7)
工业生产
较上月(%) 0.0 1.3 (1.1) 0.1
较上年同期(%) -1.6 1.4 (1.2) -1.7
三个月变动(%) 0.9 0.7 (0.6) (完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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