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货币新闻 | 2013年 9月 6日 星期五 16:44 BJT

表格：英国7月工业生产较前月持平，制造业产出增速放缓

路透伦敦9月6日 - 英国国家统计局周五公布：

* 英国7月工业生产较前月持平(预估为升0.1%)；较上年同期下滑1.6%

* 英国7月制造业产出较前月增加0.2%(预估为上升0.3%)；较上年同期下滑0.7%

以下为详细数据，括号内为前值：

制造业产出 7月 6月 (6月前值) 预估

较上月(%) 0.2 2.0 (1.9) 0.3

较上年同期(%) -0.7 2.1 (2.0) -0.8

三个月变动(%) 0.9 0.7 (0.7)

工业生产

较上月(%) 0.0 1.3 (1.1) 0.1

较上年同期(%) -1.6 1.4 (1.2) -1.7

三个月变动(%) 0.9 0.7 (0.6) (完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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