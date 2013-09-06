版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 17:01 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增2.1亿台币，连八周净增加

路透台北9月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增2.10亿台币，为连续第八周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,345.75亿台币。上周存单发行量净增2.65亿台币。

央行存单未到期余额续创逾半年高位，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9/2 2,059.50 2,067.50 +8.00

9/3 726.00 728.00 +2.00

9/4 523.00 524.70 +1.70

9/5 3,331.10 3,326.10 -5.00

9/6 3,580.60 3,576.00 -4.60

--------------------------------------------------

总计 10,220.20 10,222.30 +2.10

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9/2 108.00 41.00

9/3 25.00 16.00

9/4 89.00 27.00

9/5 37.00 12.00

9/6 52.00 27.00

------------------------------------------------

总计 311.00 123.00 (完)

(记者 董永年; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐