《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增2.1亿台币，连八周净增加

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透台北9月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增2.10亿台币，为连续第八周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,345.75亿台币。上周存单发行量净增2.65亿台币。
央行存单未到期余额续创逾半年高位，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9/2 2,059.50 2,067.50 +8.00
9/3 726.00 728.00 +2.00
9/4 523.00 524.70 +1.70
9/5 3,331.10 3,326.10 -5.00
9/6 3,580.60 3,576.00 -4.60
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总计 10,220.20 10,222.30 +2.10
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9/2 108.00 41.00
9/3 25.00 16.00
9/4 89.00 27.00
9/5 37.00 12.00
9/6 52.00 27.00
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总计 311.00 123.00 (完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)
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