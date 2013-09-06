台湾汇市：台币兑美元随韩元收高，外资持续温和汇入

* 外资温和汇入，台币收升 * 等待美国非农就业数据 * 央行维持动态稳定 * 下周区间先看29.7-29.9 路透台北9月6日 - 台币兑美元 周五收升8.5分，随韩元走强。尽管市场预期非 农就业数据表现不差，国际美元反弹，但是资金由东南亚回流东北亚的情势持续，外资持续 汇入台、韩两地，支撑台币收高。 此外，市场正密切关注非农就业数据的公布。汇银人士也表示，本波外资汇入温和，目 前看来仍将持续下去。但本周以来台币升至29.705的高位遭遇央行和进口商的买汇阻力，恐 怕短期之内不会再冲破29.700的整数关卡。 也有外商银行交易员认为，若是非农就业数据过于强劲令国际美元全面回升，这也将抑 制台币的升幅，因此预估下周台币的区间先看29.7-29.9。 〞看起来外资还是有进来，这次是分批汇入。〞一本地大型银行交易员表示。她也认为 ，若是国际美元走强，台币最多是贬幅较小，升值幅度恐会受限。 另一家汇银人士则表示，出口商见到29.800以上的价位就有卖单，靠近29.9更乐意挂单 ，因此若台币趋贬，幅度也不致于太大。 至于央行的动态，一位本地汇银人士表示，近期只要汇价跌破29.8则见央行在买、卖都 有承做，维持动态稳定的原则，倒也不见央行太过用力的干预，并不预料央行在近期会推出 新的管制措施。 〞老大已经把市场教育的很好了，大家都很乖。〞一外商银交易人士说。 只不过，前述本地汇银人士表示，今日台币成交清淡，若是没有央行提供流动性，只要 市场有大的出口商或进口商要进出，汇市都可能出现流动性不足的窘境，这对市场长久发展 也不是好事。 今日台币实质交易区间在29.76-29.80。上日的主要成交区间约在29.73-29.79。 台股 周五收平盘，报8,164.2点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在 台股买超73.86亿台币，连八日买超共计463.94亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度缩小 ，美元/台币指标一个月期报在-0.060/-0.045，上日在-0.075/-0.055。尾盘时一个月期远 期外汇 报29.720/29.740左右，上日收在29.740。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.900 29.985 29.755-29.985 29.985 5.71 7.19 元太外汇经纪公司 29.870 29.970 29.755-29.970 29.970 3.14 3.99 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.045 -0.075/-0.055 美元/台币六个月期 -0.235/-0.205 -0.245/-0.210 (完)