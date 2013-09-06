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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 17:11 BJT

台湾汇市：台币兑美元随韩元收高，外资持续温和汇入

* 外资温和汇入，台币收升
    * 等待美国非农就业数据
    * 央行维持动态稳定
    * 下周区间先看29.7-29.9

    路透台北9月6日 - 台币兑美元 周五收升8.5分，随韩元走强。尽管市场预期非
农就业数据表现不差，国际美元反弹，但是资金由东南亚回流东北亚的情势持续，外资持续
汇入台、韩两地，支撑台币收高。
    
    此外，市场正密切关注非农就业数据的公布。汇银人士也表示，本波外资汇入温和，目
前看来仍将持续下去。但本周以来台币升至29.705的高位遭遇央行和进口商的买汇阻力，恐
怕短期之内不会再冲破29.700的整数关卡。
    
    也有外商银行交易员认为，若是非农就业数据过于强劲令国际美元全面回升，这也将抑
制台币的升幅，因此预估下周台币的区间先看29.7-29.9。
    
    〞看起来外资还是有进来，这次是分批汇入。〞一本地大型银行交易员表示。她也认为
，若是国际美元走强，台币最多是贬幅较小，升值幅度恐会受限。
    
    另一家汇银人士则表示，出口商见到29.800以上的价位就有卖单，靠近29.9更乐意挂单
，因此若台币趋贬，幅度也不致于太大。 
    
    至于央行的动态，一位本地汇银人士表示，近期只要汇价跌破29.8则见央行在买、卖都
有承做，维持动态稳定的原则，倒也不见央行太过用力的干预，并不预料央行在近期会推出
新的管制措施。
    
    〞老大已经把市场教育的很好了，大家都很乖。〞一外商银交易人士说。
    
    只不过，前述本地汇银人士表示，今日台币成交清淡，若是没有央行提供流动性，只要
市场有大的出口商或进口商要进出，汇市都可能出现流动性不足的窘境，这对市场长久发展
也不是好事。
    
    今日台币实质交易区间在29.76-29.80。上日的主要成交区间约在29.73-29.79。
    
    台股 周五收平盘，报8,164.2点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在
台股买超73.86亿台币，连八日买超共计463.94亿台币。   
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度缩小
，美元/台币指标一个月期报在-0.060/-0.045，上日在-0.075/-0.055。尾盘时一个月期远
期外汇 报29.720/29.740左右，上日收在29.740。   
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
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 美元/台币一个月期         -0.060/-0.045       -0.075/-0.055
 美元/台币六个月期         -0.235/-0.205       -0.245/-0.210
 (完)

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