中国个股：光大证券称自营乌龙事件中的期指空仓已平仓，损失约430万元

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透上海9月6日 - 前期因自营乌龙事件而引起市场异动的中国光大证券 称，截止周五，8月16日发生乌龙事件当日为对冲风险而购入的股指期货空仓已全部平仓完毕。
光大证券周五收市后刊登的公告指出，经初步核算，该部分合约平仓损失约为430万元人民币。
光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指 瞬间暴涨逾5%。当日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。
事件发生后，光大证券称，在制定并公告处置方案前，不会减持因交易系统事故而购入的股票；对因对冲风险而购入的股指期货空头合约，将由公司自主决定在市场平仓。中国证监会近日已公布该事件的处置意见，除对相当责任人处以终身市场禁入等处罚外，光大证券因内幕交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款。
光大证券周五收报9.17元，涨0.01元或0.11%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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