中国债市：现券弱势震荡，国债期货可交割券种午后交投趋淡

路透上海9月6日 - 中国银行间债市周五现券未脱离弱势震荡格局。市场人士指出，早间因国债期货登场，个别可交割现券交投略显活跃，唯缺乏实质买盘支撑，午后交投渐趋平静，收益率逐步回升。

“早上七年国债昙花一现，(现券)整体还是弱。”上海一商业银行交易员称。

广发银行交易员吴思捷也指出，“早上有人冲动了一下，国债期货开了以后，把130015券在3.98%的offer给点了，后面收益率又回来了。”

时隔18年后国债期货在中国重装上阵，周五首日上市起步平稳，盘初在“尝鲜”资金的推动下交投较活跃，各合约定位稍高令期现货套利机会浮现，不过随后期价逐步修正，主力合约1312尾盘一度翻绿，套利空间渐被抹平。

吴思捷指出，从目前来看国债现货和期货的联动性应该不算很强，因为国债期货的参与者主要是活跃在交易所的券商等机构，国债现货持有量相较商业银行来说，体量很小，“光靠国债期货不太可能推动现货，反而是看现货表现去做国债期货，现阶段可能性大一点。”他称。

剩余期限约6.85年的固息国债130015券最新加权成交对应收益率 在4.0041%，上日加权报在4.0154%。

就下周走势预测，上述两位交易员均表示需求暂难看见有效放大，供给压力下现券料仍将延续弱势，“供需失衡下信心脆弱。”上述上海的交易员称。

吴思捷则指出，就需求方来看，近期交易盘是场内交投主力，且交易盘做多的力量也在逐渐减弱。

不过他认为，如果从一个较长的投资周期来看，短债目前属于值得介入品种，“三年国债目前收益率其实很高了，收益率曲线很平，和十年利差较窄。”他称。

剩余期限在2.94年的固息国债130017券最新成交价对应收益率 在3.9352%，与上述剩余期限近七年的国债利差仅6个bp左右。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9562 3.4745

上日 2.8927 3.4682

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8463/3.7938 国债参考率报价 3.6163/3.5550 金融债参考率报价 4.4071/4.3543(完)

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