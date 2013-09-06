中国金属：政府短期内或难以说服国内铝生产商移师海外

记者 任玉兰

路透香港9月6日 - 中国政府计划敦促国内铝生产商加快海外投资步伐，而非在国内扩张。此举表明，中国政府越发迫切地希望缓解国内供给过剩的局面。

市场人士表示，鲜有中国企业愿意在短期内将产能转移到国外，因为供给过度是全球性问题。

不过，较长期内中国企业投资海外的可能性，或会让美国铝业(Alcoa) 和俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 等跨国企业感到紧张。这些厂商可能会担心中国企业以低价出售产品--特别是在其收到补贴的情况下。而且有一部分中资企业当前在国内正是这样做的。

中国占到全球铝产量的约一半。该国铝行业的供给过度现象，让全球铝库存升至纪录高位，也让铝价格在6月份跌至四年低位每吨1,800美元以下。

中国一直在努力寻找应对国内产能过剩的解决方案，希望能在严峻的市场条件下，平衡铝生产商的长期扩张计划。

业界消息人士表示，工信部和发改委一直在与铝生产厂商进行磋商。新政策可能很快会出台。

这些消息人士称，除了鼓励企业将生产转移到海外的计划之外，其他措施还包括推进之前曾采取的措施，即提高中国国内铝消费量，并逐步叫停落后产能。

“铝生产商目前不会对此太过关注，”一家大型炼厂的贸易经理在回答有关政府要求向海外转移产能的问题时表示。他拒绝具名,因其未被授权对媒体发表意见。

考虑到业界金属仓库规则的变更，且监管层加强审查增加了新一轮铝库存释出的可能性，铝价格前景较为疲弱。

**优先事项**

过去大约10年，为了限制铝和钢铁等行业的产能过剩，中央政府一直在发布缺乏细节的规定，但由于地方政府的阻挠，计划往往以失败告终。

由于供应问题愈发严重，使越来越多的公司亏损并增加它们对银行贷款的依赖，新一届中国领导人已经把解决工业产能过剩作为他们的优先事项之一。

但市场人士表示，最新的方案显示政府在应对铝产能过剩方面已经没有了招数。

官方数据显示，7月全国铝生产能力超过2,700万吨，但实际利用产能约为2,200万吨。这也折射出中国产能过剩的问题。

虽然政府下令削减产能，但分析师表示，由于炼厂在煤炭资源丰富的新疆西北部地区扩产，中国的铝产量料继续增长。

而且国有铝生产企业在海外市场寻找机会表现惨淡，激发不起其他铝厂的信心。

本周中国铝业 表示，由于全球供应过剩，其位于马来西亚的首个海外项目已经停产。

不过两位分析师表示，推动产能迁往海外可能有助于在全球推广人民币使用这项更宏大的政策，他们称在海外投资可以使用人民币。

中粮期货分析师梁丽娟表示，这项方案可能与政府努力推行的人民币国际化相关。(完)