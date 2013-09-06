新兴汇市：多数东南亚货币下滑，谨慎以待美国就业数据

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 99.64 100.11 +0.47 -12.90 86.79 坡元 1.2786 1.2808 +0.17 -4.43 1.2219 台币 29.900 29.985 +0.28 -2.56 29.136 韩元 1092.65 1098.40 +0.53 -2.02 1070.60 泰铢 32.38 32.31 -0.22 -5.47 30.61 菲律宾披索 44.40 44.54 +0.32 -7.55 41.05 印尼卢比 11150.00 11100.00 -0.45 -13.63 9630.00 印度卢比 65.40 66.01 +0.93 -15.92 54.99 马币 3.3270 3.3050 -0.66 -8.09 3.0580 人民币 6.1202 6.1199 -0.00 +1.80 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选