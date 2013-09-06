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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 17:39 BJT

新兴汇市：多数东南亚货币下滑，谨慎以待美国就业数据

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 日圆                             99.64       100.11        +0.47       -12.90        86.79
 坡元                            1.2786       1.2808        +0.17        -4.43       1.2219
 台币                            29.900       29.985        +0.28        -2.56       29.136
 韩元                           1092.65      1098.40        +0.53        -2.02      1070.60
 泰铢                             32.38        32.31        -0.22        -5.47        30.61
 菲律宾披索                       44.40        44.54        +0.32        -7.55        41.05
 印尼卢比                      11150.00     11100.00        -0.45       -13.63      9630.00
 印度卢比                         65.40        66.01        +0.93       -15.92        54.99
 马币                            3.3270       3.3050        -0.66        -8.09       3.0580
 人民币                          6.1202       6.1199        -0.00        +1.80       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)

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