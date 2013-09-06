版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 17:34 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月6日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
===================================================================================
*乳山市城市    13       7      利率上限7.30%        AA-      9/11-9/16  财通证券
国资经营     （第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保) 
===================================================================================
姜堰市城建      8       7           7.1%            AA-      9/3-9/9    新时代证券
投资发展公司      （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) 
===================================================================================
海盐县国资     12       7           7.0%            AA-      9/4-9/10    国信证券
经营公司           (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)    
===================================================================================
阳江恒财       10       7      不超过7.40%          AA       9/9-9/10   中投证券
城市投资控股       (第3-7年末每年偿还20%本金)
===================================================================================
北京京煤集团   14       7     利差区间1.55%-2.15%   AA+      9/9-9/11   信达证券
          (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金)
===================================================================================
上海南房集团    4       6     利率区间6.30%-7.00%   AA-      9/9-9/11   海通证券
                   (第3-6年末每年偿还25%本金)
===================================================================================
北京谷财        6       7     *6.60%                AA       9/6-9/11   西南证券
国资经营           (第3-7年末每年偿还20%本金)
===================================================================================
重庆大晟        8       7      基本利差不超过3.1%   AA-      9/10-9/16  安信证券
资产经营集团  (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金)
              (重庆市三峡担保集团有限公司提供担保)
=================================================================================== 
    
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
======================================================================================  
        
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
===================================================================================
    
注:表示新增.(完)


 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐