更新版 1-台湾货币市场：短率持稳既有低档，下周资金料仍宽裕

* 一年期定存单标售扭转连五月下跌走势

* 央行常态化标售两年期定存单，观察短期存单发行量有无变化

* 短钱充斥发票量相对不足

* 看空债市令RP操作较不积极 (新增存单标售结果及更新拆款等数据)

记者 董永年

路透台北9月6日 - 台湾银行间短率周五大致持稳在既有低档。受市场高度戒备美联储在月中料将缩减QE(量化宽松)规模影响，货币市场资金相当宽裕，但无论短票或债券RP的供给均不足，使得利率持续向既有区间低档靠拢。

针对下周，资金调度人士认为，旬初资金宽松的状况料将延续，不过缩减QE政策规模已箭在弦上，近期无论国库券与定存单的标售结果均反映了此一预期。接下来就要密切关注央行会不会调整隔夜拆款利率，带动短率缓步上扬。

继上月13日标售364天期国库券以及本月3日标售273天期国库券，得标利率较前次走高，甚至出现不足额标售后，周五央行标售364天期存单利率也一如预期，扭转了连续五个月的下跌走势至0.647%。

“这反映了一个讯号，就是大家认为半年后，央行调高利率的机率变大。”一位本地大型公股银行交易员称。

为了规避利率风险，市场人士指出，资金多涌向货币市场停泊。使得筹码供应原就不多的短票及债券RP更显不足，成交利率呈现稳中缓跌走势。

“有些大型票券商引导短票利率向下，我们已经受不了了，但资金又没有去路。”一位本地大型公股银行交易主管称。

另一票券商交易员则表示，近期公债殖利率反弹幅度不小，反映出对QE规模缩减的高度预期，在一年期定存单标售后，央行随后又公告两年期定存单的发行计画，显示央行已将两年期存单标售常态化，接下来就要看短天期存单的发行量有无变化。

“若没有，短率会先观望，看央行在隔拆怎么操作。”他说。

台湾央行将于12日标售两年期定存单，金额100亿。这是继上月9日以来的第二次标售两年期定存单。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，同上日。今日区间在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.370-0.420%。

**短钱充斥发票量相对不足**

在短票市场方面，票券商人士表示，今日有大型企业发行免保本票，整体发票量虽有增加，但还是无法满足金融机构的需求。除银行外，也看到投信、寿险等业者的买盘，显示大家为因应美联储利率会议以及央行理监事会议等变数，尽量将资金停泊在货币市场避险。

对于下周利率走势，他们认为，今日364天期定存单标售的加权平均得标利率走高，央行后续也宣布标售两年期的定期存单，此将令中长天期的利率反映较为激烈，短率则还是看央行对资金水位的调控。

另一公股银行交易员则认为，下周短票利率应该还是会在0.64-0.65%水准，但因短钱充斥，0.64%的成交比重会较多。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，10-15天期则在0.64%，均同于上日。

台湾央行今日共发行3,576亿台币存单。若相较存单到期金额3,580.60亿，存单发行余额减4.6亿台币。 。

下周央行存单到期总额为1兆5,790.85亿台币，落点分别为周一4,960.00亿、周二1,570.50亿、周三3,637.30亿、周四3,951.55亿以及周五的1,671.50亿。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为87亿台币，至周日累计超额准备为337亿，加计前期1%的超额准备为1,126亿台币。

**看空债市令RP操作较不积极**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率表现持平。交易商表示，整体市场资金水位偏高，今日RP利率维持在既有区间低位不变，展望下周资金宽松依旧，RP利率可望续稳在低位。

证券交易商认为，尽管下周一将交割一年期存单1,000亿台币，不过上旬市场资金偏滥，不致于影响资金调度，至于中秋节资金需求对下周资金情势影响有限，预期上旬资金情势稳中带松，RP利率略有微幅向下盘整的压力。

“短线RP利率不会上，只会小幅往下盘。”一位证券商交易员称。

一大型票券商交易员亦称，今日银行资金偏松，拆款资金调度相当容易，下周将开始争取承作跨月RP，此外，由于持续看空债市，还在处分部分债券部位，对RP操作比较不积极，料下周RP利率暂先维持在目前价位。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内RP利率则成交在0.68-0.69%。