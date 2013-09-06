中国证券：证监会拟建立异常交易信息披露制度--发言人

路透北京9月6日 - 继开出天价罚单后，中国证券监管层也在针对光大证券 异常交易事件进行反思和改进。中国证监会周五表示，近期将针对光大事件暴露出的问题出台多方面的改进措施，包括推动建立异常交易的信息披露制度。

证监会发言人在周五的例行记者会上称，这些改进措施还包括：进一步研究和明确证券期货行业关于异常交易的定义和具体标准；加强对相关技术系统的管理；加强交易系统前端控制；以及研究建立错单交易取消系统。

“针对光大事件暴露出来制度方面的一些问题，证监会确实要采取新的措施，来不断完善我们的市场监管制度，”证监会发言人表示。

中国监管层上周五开出国内证券史上最大一笔罚单，光大证券因内幕交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，并对相关责任人予以终身证券市场禁入等处罚。

光大证券周五公告称，8月16日乌龙事件当日为对冲风险而购入的股指期货空仓已全部平仓完毕。

随着中国金融市场的规模不断扩大，监管制度和软硬件建设方面的问题越来越引起市场关注。在光大事件曝光后，也有部分投资者担心今日上市的国债期货会否出现超仓等违规操作和技术性问题。

对此，证监会发言人表示，中金所对期货交易系统采取了严格的前端控制措施，实施了更加严格的保证金和限仓标准，不会出现透支和超仓交易的可能性。

“中金所也已督促证券期货公司加强内控，并完善对参与流程的风险控制机制。”他并称。