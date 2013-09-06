中德关系：法兰克福希望成为人民币交易离岸中心--德国总理

路透北京9月6日 - 愈来愈多城市希望成为人民币离岸中心。德国总理默克尔周五表示，法拉克福亦希望成为人民币交易离岸中心。

新华社援引她在圣彼得堡和中国国家主席习近平会晤时的讲话并称，德国将继续致力于推动欧盟妥善解决欧中贸易争端。

习近平亦赞赏了德方在光伏和无线通信设备“双反”两案上的积极立场，希望德国为推动中欧合作继续发挥重要积极影响。

国际清算银行(BIS)最近一份调查再度证明人民币国际化的成果，人民币交易在国际外汇市场的交易量较三年前已增长逾两倍，达到2.2%，首次跻身全球十大外汇交易货币。