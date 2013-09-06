东南亚股市：印尼股市终场收高，静候美国就业数据

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 380.12 1.67 +0.44 -10.37 424.10 新加坡 3048.35 8.90 +0.29 -3.75 3167.08 马来西亚 1723.80 2.83 +0.16 +2.06 1688.95 泰国 1336.25 22.76 +1.73 -4.00 1391.93 印尼 4072.35 21.49 +0.53 -5.66 4316.69 菲律宾 5974.62 15.40 +0.26 +2.79 5812.73 越南 480.03 2.46 +0.52 +16.02 413.73 (完)
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