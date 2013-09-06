版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 18:44 BJT

东南亚股市：印尼股市终场收高，静候美国就业数据

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                         最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                             
 汤森路透东南亚指数                         380.12        1.67       +0.44      -10.37      424.10
 新加坡                                    3048.35        8.90       +0.29       -3.75     3167.08
 马来西亚                                  1723.80        2.83       +0.16       +2.06     1688.95
 泰国                                      1336.25       22.76       +1.73       -4.00     1391.93
 印尼                                      4072.35       21.49       +0.53       -5.66     4316.69
 菲律宾                                    5974.62       15.40       +0.26       +2.79     5812.73
 越南                                       480.03        2.46       +0.52      +16.02      413.73
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐