马来西亚期市：棕榈油期货上涨，连续第四周录得涨幅

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透调查显示，马来西亚8月底棕榈油库存可能升至173万吨的三个月高位。
吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称，“棕榈油回弹至2,400马币之上，主要受马币走软刺激。下周我们将有马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据公布，这将会给市场设定新的价格区间。”
指标11月棕榈油合约 收高1.4%至每吨2,445马币(734美元)，盘中交易区间为2,414至2,461马币。
总成交量为30,151口，均值为35,000口。
棕榈油期货本周上涨1.7%，为连续第四周上涨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王兴亚)
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