中俄关系：奥巴马和普京在G20峰会上貌合神离

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣彼得堡9月5日 - 美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周四会面的照片耐人寻味，淡淡的微笑和公事般的握手充分说明双方在叙利亚危机上的严重分歧。

双方在圣彼得堡举行的20国集团（G20）峰会上的隔阂凸显美俄两国关系冷淡，奥巴马威胁对叙利亚动武令美俄关系紧张。

奥巴马和普京从来没有私交，而普京欢迎各国领导人的现场也看不出任何这样的迹象。

两人都是淡淡微笑，寒暄了几句，并对着镜头握手。似乎可以听到奥巴马提到天气或是宫殿或是两者都好，随后奥巴马独自进入。

这是两人在圣彼得堡的唯一一次一对一面向公众，此前奥巴马因俄罗斯向斯诺登提供避难而取消了莫斯科峰会。

但叙利亚问题才是两国关系的最大障碍，奥巴马寻求世界大国支持对叙利亚采取军事打击，而普京则反对。

两人料在峰会间隙举行非正式会谈，但是双方缩小分歧的可能性不大。